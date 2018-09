Assassinato a 16 anni a colpi di pistola: gli otto giorni che hanno sconvolto Zocca 

La giovane vita di Giuseppe Balboni è finita in fondo a un pozzo profondo tre metri, in una zona di calanchi, boschi e vigneti tra le province di Bologna e Modena: il ragazzo è stato ucciso con colpi di arma da fuoco che gli sono stati sparati in pieno volto. Il movente sul quale si sta indagando unisce screzi, droga e debiti.

Così lì in quel pozzo, vicino a un casolare, si sono tragicamente interrotte le ricerche del sedicenne scomparso dalla mattina di lunedì 17 settembre, quando avrebbe dovuto iniziare la scuola in un istituto tecnico di Bologna e quando invece non è più tornato a casa a Zocca, nel Modenese.

È uscito dalla sua casa di Ciano lunedì intorno alle 6.45 prendendo il suo scooter rosso Malaguti Phantom F12 (targa X7F87P), avrebbe dovuto fare ritorno di lì a poco ma poi è svanito nel nulla, lasciando nell'angoscia i genitori e il fratello maggiore. Alto 1,70, occhi scuri, rasato, carnagione olivastra, al momento della sua uscita Giuseppe indossava una giacca nera imbottita, pantaloni da ginnastica e scarpe sempre di colore nero. Con sé aveva i documenti e una sacca scura.

La Procura dei minorenni di Bologna chiederà il carcere per il 16enne fermato ieri pomeriggio per l'omicidio di Giuseppe Balboni, il ragazzo trovato morto ieri mattina in un pozzo a Castello di Serravalle, nel Bolognese, dopo che non si avevano più sue notizie da otto giorni. Al giovane, reo confesso, il pm Alessandra Serra contesta l'aggravante dei futili motivi e l'occultamento di cadavere. Ancora non è stata fissata l'udienza di convalida del fermo. Il giovane, al termine dell'interrogatorio, ha ammesso le proprie responsabilità confessando di aver ucciso l'amico coetaneo sparandogli con la pistola sottratta al padre.

Pare che avesse un rapporto un po' conflittuale con i genitori, e che già in passato si fossero verificati episodi di allontanamento. Ma questo ormai va avanti da quattro giorni,e crescono gli interrogativi. La famiglia si è presentata dai carabinieri di Zocca sporgendo formale denuncia di scomparsa

Della scomparsa del 16enne si era occupata anche la trasmissione della Rai "Chi l'ha visto". Appelli prima preoccupati, via via sempre più disperati. Chi lo conosceva aveva infatti subito escluso l'ipotesi di un allontanamento volontario e in Procura a Modena, dopo la denuncia formale della famiglia, era stato aperto un fascicolo sulla scomparsa.

Era stato ritrovato sabato sera, 22 settembre, il suo scooter Phantom F12 rosso, in sella al quale si era allontanato, a Castello di Serravalle, in provincia di Bologna.

Era stato ritrovato sabato sera, 22 settembre, il suo scooter Phantom F12 rosso, in sella al quale si era allontanato, a Castello di Serravalle, in provincia di Bologna. Il mezzo era nei pressi di una fontana, a quanto si apprende, coperto da una coltre di foglie. Le ricerche si sono concentrate tra le due province. I genitori hanno fornito tutte le informazioni utili lanciando un appello per ritrovare il ragazzo anche sui social. Il ritrovamento dello scooter dà un notevole impulso alle indagini. Quella compagnia di ragazzi, che si vedono pressoché ogni giorno a Castello di Serravalle, è nota ai carabinieri per i modi quantomeno esuberanti e l’utilizzo di droghe leggere. Si decide così di avviare un pressing serrato sugli amici, che vengono convocati in varie caserme della provincia anche ad orari poco consoni. Tra loro c’è anche il 17enne di Tiola, che allontana da sé ogni sospetto.

Il cadavere è stato trovato la mattina del 25 settembre in un pozzo e in un avanzato stato di decomposizione. Ma i fori di proiettile hanno fatto pensare subito a un omicidio. Dalle prime informazioni dell'ispezione del medico legale sono emerse infatti un paio di ferite compatibili con colpi d'arma da fuoco. Del recupero, complesso e prolungato visto che il pozzo aveva un'apertura molto piccola, si sono occupati i sommozzatori di Bologna, anche loro coinvolti negli otto giorni di ricerca in questa zona di vigneti, fitti boschi e casolari isolati. La Procura emetterà ora un provvedimento di fermo, con l'accusa di omicidio aggravato.

Il corpo era nella casa di un 17enne che ha confessato

Gli ha sparato con la pistola del padre dopo un banale litigio, strascico di alcune incomprensioni avute nei giorni precedenti e lo ha gettato nel pozzo della sua casa. Giuseppe Balboni, 16 anni, residente con la famiglia adottiva a Ciano di Zocca, è stato ucciso da un amico 17enne, che vive con i genitori a Tiola di Castello di Serravalle. Il presunto assassino - di cui non renderemo note le generalità a tutela delle regole sui minorenni - ha confessato nel pomeriggio di ieri.

La Procura dei minorenni di Bologna chiederà il carcere per il 16enne fermato ieri pomeriggio per l'omicidio di Giuseppe Balboni, il ragazzo trovato morto ieri mattina in un pozzo a Castello di Serravalle, nel Bolognese, dopo che non si avevano più sue notizie da otto giorni. Al giovane, reo confesso, il pm Alessandra Serra contesta l'aggravante dei futili motivi e l'occultamento di cadavere.

Lo ha fatto in caserma, con accanto il padre e l’avvocato Icilia Leoni.

Si è liberato la coscienza dopo giorni di depistaggi, di invenzioni, di tentativi di distogliere l’attenzione dei carabinieri dalla sua figura a discapito di qualche altro conoscente. Ma i militari - hanno operato in stretta collaborazione quelli della Compagnia di Pavullo e del Nucleo operativo di Bologna - non hanno mai creduto alle versioni contrastanti, arrivando ad una conclusione dell’inchiesta nella tarda mattinata di ieri, quando il corpo di Giuseppe Balboni è stato ritrovato in un pozzo artesiano.

Giuseppe Balboni nel riquadro e accanto il suo assassino si copre il viso

Il 16enne Giuseppe Balboni si era iscritto in un istituto professionale di Bologna. Era intenzionato a riprovarci dopo il fallimento precedente con il sostegno della famiglia. Che lo supportava nonostante i problemi adolescenziali tra cui l’addio turbolento al calcio per qualche comportamento che andava in drastica opposizione allo spirito olimpico. Praticamente tutti i giorni saliva in sella al suo scooter, partiva da Ciano e raggiungeva Castello. Una decina di minuti al massimo per stare con gli amici. Quegli amici che ora lo piangono, incapaci di capire tanta violenza nel volerlo uccidere. Giuseppe e l’amico vivevano pressoché in simbiosi. O meglio, avevano una vita parallela rispetto alle compagnie quotidiane che però spesso si incrociavano.

Andavano in piscina insieme, si trovavano nella piazzetta che ancora oggi consente ai ragazzi di giocare a calcio senza il timore delle auto e programmavano qualcosa per il futuro. Il 17enne, ora fermato con un provvedimento del magistrato della Procura minorile, non studiava. La famiglia aveva sopportato questo limbo per quasi un anno dopo l’esperienza in una scuola superiore modenese, ma lo spronava a trovare un’alternativa valida. E non a caso nei giorni scorsi il ragazzo si era presentato in qualche azienda del territorio per offrirsi come lavoratore. Non aveva ancora trovato un posto fisso, ma quella sembrava la strada buona. Almeno fino a lunedì quando la storia di Castello di Serravalle e delle sue frazioni ha segnato un punto di non ritorno, che nessuno potrà mai scordare.

«Lo conoscevo perché andavamo insieme al campeggio della parrocchia con don Luca Fioratti che ora è a Vignola», spiega Caterina Gombia, 20 anni, residente a poche centinaia di metri dall’abitazione di Giuseppe, che viveva in via Stanzano, al podere “Il ronco”.

La fidanzata ipotizzava un debito che lo faceva soffrire. Sconvolti i vicini di casa «Lo conosciamo da quand'era bimbo e andava in campeggio con la parrocchia»

«Lo incontravo alla sagra di Montombraro. Era un tipo estroverso, amava il rap. Mi ricordo che quest’estate al parchetto, sempre a Montombraro, gli ho detto “Hey, Giù, come sei diventato?” per salutarlo. Lui ha impostato la base rap con il telefonino e ha iniziato a cantare, a fare free style. Giuseppe aveva amici, sia coetanei, sia più piccoli di lui, soprattutto a Castelletto, a pochi chilometri da qui. Poi, aveva anche altre compagnie». Dai messaggi che si rincorrono tra le varie chat si parla di presunti brutti giri in cui era finito Giuseppe.

Un mazzo di fiori gialli appoggiato da quattro ragazzi a una staccionata vicino al luogo del ritrovamento del cadavere. Così gli amici e coetanei di Giuseppe Balboni hanno voluto ricordare Giuseppe Balboni il 16enne di Zocca (Modena), morto assassinato, e che luned avrebbe dovuto iniziare a frequentare il primo anno di un istituto tecnico di Bologna. Il corpo del giovane è stato trovato in un pozzo profondo circa tre metri, ma con un'apertura molto piccola che ne ha reso difficile il recupero. Uno degli amici di Giuseppe, prova a ipotizzare cosa potrebbe essere accaduto.

La sua fidanzata invece aveva anche ipotizzato nella disperazione una fuga dovuta “a debiti”. «Inizialmente si era detto che aveva preso con sè una quota di 300 euro per scappare in un’altra città - aggiunge un’amica - Si riteneva che avesse nascosto lui lo scooter, vicino alla fermata del bus. Doveva incontrare un amico prima di andare a scuola quel maledetto lunedì».