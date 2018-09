Modena. Invasione di edifici: tre denunciati

MODENA. Nel pomeriggio di martedì agenti della Squadra Volante della Polizia hanno denunciato in stato di libertà tre uomini, un ghanese, un italiano e un pakistano, responsabili del reato di invasione di terreni o edifici.

Gli agenti hanno proceduto a un controllo di uno stabile in stato di abbandono in via Munari, dove sospettavano la presenza di persone non autorizzate.

Gli agenti, unitamente a personale della Polizia Municipale, una volta entrati nel locale al piano terra, hanno sorpreso i tre uomini, che avevano appena consumato della sostanza stupefacente in quanto erano ancora visibili pezzi di stagnola affumicata e altri oggetti utilizzati solitamente dai tossicodipendenti. Nello stabile in rovina, privo di corrente elettrica e fornitura d’acqua, vi erano sparsi per terra indumenti, che facevano dedurre che lo stesso fosse abitualmente abitato dai tre soggetti.

Accompagnati in Questura per accertamenti più approfonditi, è emerso che il ghanese, 46enne, gravato da numerosi precedenti di Polizia per reati contro la persona, il patrimonio ed in materia di stupefacenti, è irregolare sul territorio nazionale, motivo per il quale è stato denunciato anche per il reato di immigrazione clandestina; l’italiano, di 33 anni, risulta avere a proprio carico precedenti di Polizia per guida sotto

l’influenza di sostanze stupefacenti, mentre il pakistano, regolare in Italia, è stato denunciato in stato di libertà anche in osservanza delle norme sugli stranieri, in quanto al momento del controllo, senza giustificato motivo, non ha esibito il permesso di soggiorno.