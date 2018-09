Zocca, omicidio Balboni: confermato il carcere per l'assassino

ZOCCA. Terminata l'udienza di convalida del fermo del sedicenne indagato per l'omicidio di Giuseppe Balboni al tribunale per i minorenni di Bologna, in via del Pratello. La Procura, da quello che si è appreso, avrebbe confermato la richiesta di custodia cautelare in carcere, mentre non è più contestata l'aggravante della premeditazione, presente invece nei primi atti firmati ieri dai pm. Si attende nelle prossime ore il provvedimento del Gip Anna Filocamo.

leggi anche: Assassinato a 16 anni a colpi di pistola: gli otto giorni che hanno sconvolto Zocca Il piccolo paese del Comune dell'Appennino modenese, noto nel mondo per il rocker Vasco Rossi e nello spazio per l'astronauta Maurizio Cheli, sta vivendo ore drammatiche. Una comunità sconvolta dalla notizia della morte di un ragazzo di 16 anni ad opera di un amico, anch'egli minorenne. Zocca era finita in tv a "Chi l'ha visto?" per la scomparsa, lunedì 17 settembre, del giovane Giuseppe Balboni. Il suo corpo è stato trovato in un pozzo martedì 25 settembre e da subito è stata chiara una cosa: si tratta di omicidio a colpi di pistola, poi il corpo è stato gettato nel pozzo. Ad ucciderlo l'amico 17enne, che poi ha confessato / a cura della redazione web con articoli di Francesco Dondi, Serena Arbizzi e Daniele Montanari



Il timore di essere sopraffatto da un amico più forte di lui dopo uno screzio condito da qualche colorita discussione in chat con toni poco accomodanti, una vacanza al mare rovinata dall’inattesa presenza dei genitori e le minacce di far male al cane. Sono il retroterra che ha portato il 16enne bolognese ad impugnare una pistola e sparare al coetaneo Giuseppe Balboni.Futili motivi, ma che per un adolescente possono diventare montagne ardue da superare. Ed evidentemente - sempre che il racconto del giovane assassino sia suffragato dai riscontri che i carabinieri stanno effettuando - la personalità di Giuseppe era incontenibile e incuteva paura di fronte ad un ragazzino smilzo e non certo un cuor di leone.E così, lunedì 17 settembre si è consumato un atroce delitto. La situazione è degenerata nel giro di pochi minuti. Il 16enne che vive a Ciano si è presentato, in sella al suo Phantom rosso, davanti all’abitazione dell’amico poco prima delle 7. Voleva avere un confronto dopo gli screzi. Ha aperto il cancello e si è piazzato sotto l’abitazione di Tiola. In casa c’era il suo aguzzino, i genitori erano già andati al lavoro. Gli avrebbe intimato di scendere, di farsi vedere altrimenti se la sarebbe presa con il cane.Quando i due si sono trovati di fronte, il 16enne bolognese ha fatto fuoco: due colpi ravvicinati al viso, come ha confermato l’autopsia, effettuata dal medico legale Paolo Fais.Non sono neppure le 7 e lo studente di Zocca è già morto. L’amico, con lucidità pensa a come far sparire il cadavere. Non è pentito di quanto ha fatto, almeno in quei primi frangenti, e non chiede aiuto né ai sanitari del 118 e neppure ad altre persone. Lo trascina per alcuni metri fin nel pozzo, realizzato per raccogliere l’acqua piovana. Sposta la copertura e getta il corpo nella stretta e profonda buca dove resterà fino all’ora di pranzo di martedì quando i carabinieri la ritroveranno. Per giorni i vigili del fuoco ispezionano il cortile, neppure i cani molecolari individuano le tracce anche perché il ragazzino ha pulito tutto con grande minuzia prima di andare a lavorare presso un’azienda in cui ha iniziato da poco.Ma c’è un dettaglio che non ha considerato. Lo scooter viene notato da un altro amico, che lo collocherà nel giardino di Tiola intorno alle 8.30. È l’indizio che indirizza le indagini dei carabinieri del Nucleo Operativo di Bologna e dei carabinieri della Compagnia di Pavullo.