A Modena "Bimbalbero":  la  piccola foresta dei neonati

MODENA Torna domenica 30 settembre il tradizionale appuntamento al Polo ambientale di Marzaglia con “Bimbalbero”, la festa che, fin dal 1992, la città dedica ai nuovi nati, per ciascuno dei quali il Comune di Modena ha piantato un albero.

IL "BOSCO" Sono 1800 gli alberelli messi a dimora per i bambini nati nel 2017, uno per ogni bimbo nato o adottato in città, più altri piantati di riserva. Gli alberi sono stati piantati nella zona di forestazione urbana Boschetto D’Annunzio, due giovani boschi, per una superficie complessiva di 65 mila metri quadrati, situati a sud e nord della tangenziale Pirandello con ingresso da via D’Annunzio e da strada Barchetta. Ogni famiglia, utilizzando la mappa pubblicata sul sito www.comune.modena.it/musa, potrà andare a scegliersi il proprio albero, tra aceri, frassini, carpini, meli, ciliegi, farnie e tigli, attaccando un talloncino con nome e cognome del bambino.

LA FESTA La festa di Bimbalbero al Polo ambientale di Marzaglia, in via Pomposiana 292, inizia alle 15 con l’accoglienza delle famiglie e la consegna delle schede degli alberi da scegliere. Il programma prosegue con giochi e attività diverse: bambini e genitori potranno scrivere dediche e pensieri sulla mappa degli alberi; percorrere (a piedi nudi) il labirinto sensoriale; mettersi nei panni di giovani falegnami e partecipare al laboratorio creativo con il legno; esplorare il bosco di Marzaglia accompagnati da esperti. Prevista anche la merenda a cura della Polisportiva di Marzaglia e del bio agriturismo Centofiori.

L’iniziativa, promossa dal Musa del Comune dei Modena con il Quartiere 4 e la Fattoria Centofiori, è stata sempre l’occasione ogni anno per collegare un lieto evento, come l’arrivo di un bambino, a un concreto impegno per migliorare l’ambiente in

cui questo bambino crescerà, per sensibilizzare tutti sul tema della qualità della vita e per garantire un futuro ai figli in una città sempre più verde.

Per informazioni: Musa, tel 059 203 2390; musa@comune.modena.it. In caso di pioggia la festa sarà rinviata a domenica 7 ottobre.