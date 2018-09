Controlli col telelaser a Modena, si sfreccia lungo la via Giardini

MODENA Dieci gli automobilisti sanzionati dalla polizia municipale di Modena in via Giardini per eccesso di velocità nella tarda serata di mercoledì 26 settembre.

Nell’ambito delle attività per la sicurezza stradale continuano, infatti, sulle principali arterie cittadine i controlli della Municipale per contrastare l’eccesso di velocità, tra le prime cause di incidenti stradali, insieme alla distrazione.

Due i posti di controllo effettuati dal personale del Pronto intervento e della Stradale con l’utilizzo del telelaser. Nel primo, dalle 20.30 alle 22.45, in viale Barozzi non sono stati rilevati eccessi di velocità, ma i controlli effettuati su 11 veicoli hanno portato alla contestazione di alcune sanzioni per violazioni al Codice della Strada e soprattutto al sequestro amministrativo di un veicolo non coperto da assicurazione; mentre un’altra auto è stata sottoposta a fermo in quanto circolava senza la targa anteriore.

Il secondo posto di controllo è stato appunto effettuato in via Giardini tra le 23 e l’1.30 utilizzando, oltre al tele laser,

anche il targasystem collegato al varco di via Giardini. Qui gli operatori, oltre ai dieci veicoli che superavano il limite di velocità consentito (sfiorando anche i 90 chilometri orari) hanno anche elevato due sanzioni tra cui un'omessa revisione. Complessivamente 22 i veicoli controllati.