Con il curriculum tra gli stand di Modena a caccia del posto di lavoro

MODENA. Un successo il Morejobs Career Day a ModenaFiere organizzato da Unimore, oltre 1500 studenti che hanno portato i loro curricula e si sono proposti alle 121 imprese partecipanti con una presenza anche di società con sede fuori dalle province di Modena e Reggio Emilia, quasi raddoppiata rispetto allo scorso anno. Un’iniziativa per qualificare le iniziative di placement e facilitare la strada del mercato del mercato del lavoro, sostiene il rettore Angelo Andrisano: «Un’occasione per i ragazzi per mettersi alla prova e iniziare ad affacciarsi sul mondo del lavoro e farsi conoscere dalle imprese e viceversa anche per le imprese un'occasione per presentare la loro attività agli studenti».

Career Day a Modena Fiere, così i giovani cercano lavoro Tantissimi giovani al "Career Day" a Modena Fiere, dove hanno potuto lasciare i propri curriculum alle aziende in collaborazione con l'Università.



Tantissimi i giovani in giro per i vari stand con in mano i curricula alla ricerca dell’azienda alla quale proporsi, come i due giovani, entrambi studenti presso la facoltà di ingegneria del veicolo: «Stiamo puntando le aziende che si occupano di automotive come Pirelli, Maserati, anche consulenza dell’automotive».

Entrambi puntano in alto e sognano un futuro presso Maserati. C’è invece chi studia Direzione e consulenza d’impresa, come le giovani Greta Malavolti e Marica Leina e che qui, come tanti altri, sta cercando un’impresa dove poter mettere in pratica le nozioni apprese all’università: «Stiamo cercando un tirocinio curriculare per l’anno prossimo, qui ci sono molte posizioni aperte e stiamo valutando vari settori, tra i quali moda e ambiente».

Non solo Italia ma c’è anche chi, come la giovane Laura Sacchi, studentessa di Lingue per le imprese, sogna un futuro da commerciale estera, dove poter viaggiare molto: «Mi piacerebbe molto trovare un lavoro dove si viaggia, in giro per le fiere e qui ci sono tante possibilità». Ultimo anno di studi anche per il giovane Alessio Rispoli che dopo essersi laureato in ingegneria gestionale approderà al mondo del lavoro: «Sto puntando ad aziende di consulenza e informatiche e questo è il posto giusto, c’è molta scelta». —