Il fascino dell'Abbazia per la nostra community

NONANTOLA - Mettete una mattina di un sabato di inizio autunno ad ammirare un tesoro artistico a pochi chilometri da casa, mentre attorno a voi arrivano turisti da altre regioni della penisola che hanno saputo della sua riapertura dopo sei anni di chiusura per le ferite del terremoto 2012. Esauriti da giorni i 25 tagliandi per partecipare alla visita guidata gratuita alla splendida abbazia benedettina di Nonantola, stamattina il gruppo di nostri lettori e appartenenti alla community Noi Gazzetta di Modena ha potuto scoprire e ammirare la bellezza di un tesoro architettonico tra i più importanti d'Italia. L'Abbazia di Nonantola con tutto il fascino della sua storia si è svelata stamattina ai fortunati componenti della nostra community corsi nei giorni scorsi a prenotarsi via web sul nostro sito per una mattinata davvero speciale, guidati dai responsabili dell'Abbazia e del Museo Diocesano. A tutti loro un grazie dalla Gazzetta di Modena.

Il fascino dell'Abbazia di Nonantola per la community "Noi Gazzetta di Modena"

Per partecipare agli eventi esclusivi che organizziamo è molto facile. Il primo passo è registrarsi alla nostra community. Poi controllare sulla nostra pagina web nello spazio riservato alla

community Noi Gazzetta di Modena gli eventi che organizziamo e quindi procedere con l'iscrizione all'iniziativa che si sceglie. Una volta avuto l'ok dell'iscrizione all'evento occorre stampare il tagliando che va presentato all'ingresso della manifestazione o ai responsabili dell'iniziativa.