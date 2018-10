Rapina tabaccheria a Cortile, catturato grazie ai clienti di un bar

CARPI.Rapina una tabaccheria ma viene subito arrestato, grazie al contributo dei clienti di un bar vicino. E' accaduto nella mattinata di sabato 13 ottobre a Cortile di Carpi. In manette un cittadino senegalese di 19 anni.

La rapina è stata portata a termine intorno alle 7 quando due persone con il volto coperto sono entrate nella tabaccheria “Bergamini Moreno”, in località Cortile di Carpi. Brandendo un tubo metallico hanno intimato all'esercente di consegnare il denaro.

Carpi: ecco le scorribande dei minori-vandali in bus da Seta alla scuola Meucci Ecco il video che documenta, attraverso le riprese delle telecamere di sorveglianza e quelle dei telefonini dei tre minori arrestati. Venerdì 21 aprile intorno alle 4 cinque minibus sono stati rubati da un deposito di via Peruzzi a Carpi e, mentre tre dei mezzi sono poi stati abbandonati, due sono invece stati lanciati contro la scuola, provocando danni complessivi alla fine conteggiati in mezzo milione di euro. La cronaca

Una dipendente è però riuscita a scappare verso il bar adiacente per chiedere aiuto. I clienti sono intervenuti e grazie a loro la polizia è riscita ad arrestare io de malviventi. Il 19enne senegalese in aprile del 2017 fece parte del gruppo di ragazzi che si era resa responsabile del furto di cinque automezzi della Seta-Saca, utilizzati successivamente nel danneggiamento aggravato dell’Istituto Tecnico Commerciale Meucci.

leggi anche: Carpi, i vandali del Meucci: "Lo abbiamo fatto per noia" Sono a disposizione del tribunale dei minori di Bologna. Individuati grazie alle telecamere di videosorveglianza

L’altro rapinatore, unitamente ad un terzo giovane che fungeva da palo, sono riusciti a fuggire, il primo dileguandosi nelle campagne circostanti, il secondo a bordo di una autovettura Clio Renault, risultata oggetto di furto.

Il giovane senegalese è stato trovato in possesso di un telefono cellulare di proprietà della dipendente della tabaccheria e di diversi pacchetti di sigarette. Sono in corso serrate indagini da parte degli agenti del Commissariato di Carpi al fine di risalire all’identità dei due complici.