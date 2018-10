Modena  Ex- S. Agostino: tra piccoli chimici e choco-scienza

Tornano i laboratori all'ex Ospedale Sant'Agostino in Largo Porta Sant'Agostino 228, rivolti ai bambini e ai ragazzi della scuola primaria e secondaria inferiore, con un workshop anche per gli studenti del Corni. Per tutti gli appuntamenti la partecipazione è gratuita, ma è necessaria l’iscrizione online (bisogna prenotare e i posti sono limitati quindi andate a verificare e scegliete velocemente il vostro laboratorio).



Si inizia sabato prossimo, 27 ottobre, dalle 16 alle 17 e dalle 17.30 alle 18.30 con “un chimico in una miniera d'olio” (+11 anni): un laboratorio di estrazione dei principi attivi da piante e frutti per piccoli chimici che realizzeranno un olio essenziale a cura di Pleiadi, con la collaborazione della professoressa Benvenuti del Dipartimento di Scienze della Vita di UNIMORE. Sabato 3 novembre tocca invece ai piccolini da 4 a 7 anni, dalle 16 alle 17, a fare “choco-scienza” e dagli 8 ai 13 anni dalle 17,30 alle 18,30: dolci esperienze scientifiche con un ingrediente speciale, il cioccolato a cura di Pleiadi, in occasione di Sciocolà - festival del cioccolato.



Appuntamento con “costruttori di nuovi mondi” sabato 10 e sabato 17 novembre, dalle 15.30 alle 17.30. Tre postazioni diverse per poter creare e sperimentare! a cura degli Istituti Comprensivi nr. 1 - 3 - 5 - 7 - 9 di Modena e della Palestra Digitale MakeItModena “minirobotica” (10-13 anni): sfida col il robot EV3. Bisogna montarlo e a farlo muovere. “modenacraft” dai 9 ai 13 anni con la ricostruzione di Modena pixel per pixel utilizzando il videogioco “Minecraft: education edition” e “analogicoscratch” dai 6 ai 9 anni, per scoprire il “famoso” kit di legnetti che riproduce in formato analogico il videogioco scratch che insegna a programmare ai più piccini.



Dal 21 al 23 novembre è in programma un workshop riservato agli studenti del biennio dell'ITC Corni a cura di Quiet Ensemble, in collaborazione con Drama Teatro in occasione della Settimana della Scienza e della Tecnica organizzata dall’Istituto. Le opere prodotte durante il workshop saranno esposte al pubblico negli spazi dell’ex Ospedale Sant’Agostino, in una installazione curata direttamente dai ragazzi. Orari di apertura al pubblico: sabato 24 novembre: 15 - 18 e domenica 25 novembre: 10 - 13 e 15 - 19.



Duelli

a colpi di scienza tra un fisico e un chimico, infine al “Scienza Western Lab Show” di sabato 1 dicembre. Possono partecipare bambini e bambine a partire da 5 anni. A cura di Pleiadi.Per info e prenotazioni: http://www.fondazione-crmo.it/edutainment/ —