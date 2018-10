Azimut a Ravenna, Canovi a Marsala

Torna in campo oggi Modena Volley per la terza giornata di Superlega. L’Azimut Leo Shoes, alle ore 18, scenderà in campo al Pala de André per affrontare i padroni di casa della Consar Ravenna. Secondo trasferta consecutiva per la squadra gialloblú che, lo scorso week

end, ha vinto al tie break contro Castellana. Quarta giornata invece in serie A2 femminile: la Canovi Nolo 2000 viaggia verso la Sicilia, dove alle ore 16 difende il primato in classifica contro la Sigel Marsala. La squadra di coach Barbolini è a punteggio pieno dopo trre partite.